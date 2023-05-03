شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن رسميا مشاركة بيراميدز فى كأس السوبر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الثلاثاء 2 / 5 / 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر الاتحاد، وبحضور غالبية الأعضاء، لمناقشة موضوع مباراة السوبر المصري، حيث أعلن نادي الزمالك عدم مشاركته في المباراة المقرر إقامتها بدولة الإمارات الشقيقة يوم 5 / 5 / 2023.

واستعرض الحضور مع باقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الخطابات الواردة وكذلك طلبات الأندية الراغبة في المشاركة طبقًا للترتيب الذي انتهى إليه جدول مسابقة الموسم السابق وطبقا للائحة المسابقات، وبناء عليه وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على مشاركة نادي بيراميدز باعتباره الوصيف في مسابقة الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي بطل كأس مصر، فى مباراة السوبر المصري المقرر لها 5 / 5 / 2023، وإذ يؤكد المجلس اعتزازه بجميع الأندية المصرية والوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة من الجميع.