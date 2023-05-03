شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الزمالك يتلقى وعداً من أوسوريو بفتح ملف تجديد عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الثلاثى يوسف أسامة نبيه، وسيف جعفر، والتونسي حمزة المثلوثى بفتح ملف تجديد عقودهم مع مسئولي النادى الأبيض خصوصاً أنه ستنتهى أخر الموسم، ويحق لهم التوقيع لأى فريق أخر.

يأتي ذلك في الوقت الذى فتح مسئولو نادى بيراميدز، خط مفاوضات مع يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، حيث يستغل مسئولو الفريق السماوى انتهاء تعاقده مع النادى الأبيض بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق دون انتظار موافقة ناديه، وهو ما دفع مسئولى بيراميدز للتفاوض مع اللاعب لحسم ضمه فى الموسم الجديد، ولم يحسم بيراميدز الصفقة حتى الوقت الحالى، ومازالت المفاوضات سارية بين النادى السماوى ولاعب الزمالك، على أمل حسم الأمور فى الفترة المقبلة.

في سياق مختلف أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنهم اتخذوا قراراً بالإجماع بالاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة بالإمارات.

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية:" مجلس إدارة الزمالك يعلن الاعتذار عن المشاركة في السوبر أمام الأهلي في الإمارات،وويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.