شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري باقامة مباراة وحيدة تجمع أسوان بالمصري البورسعيدي.
يواجه فريق أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادى، نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وخاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.
مواعيد باقي مباريات الجولة السابعة والعشرين للدورى الممتاز
الأربعاء 3 مايو
الخميس 4 مايو
المقاولون العرب & البنك الاهلى ..7 مساءً
حرس الحدود & طلائع الجيش..7 مساءً
فيوتشر & فاركو..9.30 مساءً
الجمعة 5 مايو
الاتحاد السكندري & بيراميدز..5 مساءً
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