نجم الأهلي السابق يؤكد أهمية دوافع الفريق الأحمر للفوز بالسوبر من بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن دوافع فريق الأحمر للفوز بالسوبر أكبر من بيراميدز بعد اعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة في المباراة.

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وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" فريق بيراميدز فريق قوي ولا يقل أهمية عن نادي الزمالك لما يمتلكه من

لاعبين مميزين على رأسهم رمضان صبحي وإسلام عيسي وأحمد فتحي وأحمد الشناوي وغيرهم من اللاعبين" .

وأضاف:"من وجهة نظري أن دوافع الأهلي للفوز بالسوبر أكبر من بيراميدز في مباراة يوم الجمعة المقبل في دولة الإمارات".

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