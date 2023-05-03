ريال مدريد يسقط بثنائية أمام ريال سوسيداد ويوسع الفارق مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام ريال سوسيداد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب انويتا في الأسبوع الـ33 من عمر الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية ريال سوسيداد في المباراة تاكيفوسا كوبو ، أندريا بارينتشيا في الدقيقتين 47 ، 85 .

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وبهذة النتيجة يرتفع رصيد ريال سوسيداد إلى النقطة 61 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني، فيما يتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطه 68 في المركز الثاني .

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