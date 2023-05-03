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ريال مدريد يسقط بثنائية أمام ريال سوسيداد ويوسع الفارق مع برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام ريال سوسيداد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب انويتا في الأسبوع الـ33 من عمر .

 

وسجل ثنائية ريال سوسيداد في المباراة تاكيفوسا كوبو ، أندريا بارينتشيا في الدقيقتين 47 ، 85 .

 

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وبهذة النتيجة يرتفع رصيد ريال سوسيداد إلى النقطة 61 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني، فيما يتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطه 68 في المركز الثاني .

 

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