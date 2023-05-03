رئيس الزمالك يهنئ سيدات الطائرة بطل كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فريق السيدات لكرة الطائرة بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على الأهلي 3-1 في ثاني مباريات الدور النهائي للبطولة.

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وأثنى المستشار مرتضى منصور على أداء اللاعبات والجهاز الفني وكفاحهن من أجل التتويج باللقب المحلي.



وأكد المستشار مرتضى منصور تقدير مجلس إدارة الزمالك للفريق الذي استطاع أن يسعد الملايين من جماهير القلعة البيضاء.



وشدد المستشار مرتضى منصور على مواصلة دعم الفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الألقاب.

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