سيدات الزمالك يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة على حساب الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - توج الفريق الأول " سيدات " لكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023/2022 عقب الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة1/3 في الجولة الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر .
إقرأ أيضًا..رضا هيكل: تجاوزنا كل الصعوبات في طريقنا نحو التتويج بالثنائية
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
22/25 الأهلي
20/25 الزمالك
12/25 الزمالك
16/25 الزمالك
يذكر أن الزمالك فاز علي الأهلي بنفس النتيجة 1/3 بالجولة الأولي التي جمعتهما أمس الاثنين علي صالة الألعاب بالسادس من اكتوبر بمنافسات الدور النهائىمن البطولة .
ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديراً فنياً ، وإكرامي هيكل مدرباً عاماً ، ومحمد أنور مدرباً مساعد ، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني ، والدكتورة سمية ناجح طبيبة ، وشادي فهيم محللاً تقنياً ، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق .
لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..