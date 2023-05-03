اتحاد جدة يبحث عن فوز أمام التعاون للاقتراب من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي االيوم" الأربعاء" فريق اتحاد جدة مع مضيفة التعاون ضمن الجولة الـ 25 من عمر دوري روشن السعودي.

ويسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز السابع على التوالي في محطة الغد والاقتراب بقوة من الفوز ببطولة الدوري

وحقق اتحاد جدة فوزاً مثيراً الجولة الماضية على حساب ضيفه الشباب بفضل ركلة جزاء متأخرة سجلها عبدالرزاق حمدالله رفعت رصيده إلى 59 نقطة من 24 مباراة.

بينما يملك ملاحقه المباشر النصر 56 نقطة لكن مع مباراة أكثر.

ويملك اتحاد جدة أقوى دفاع في المسابقة إذ استقبلت شباك حارسه البرازيلي" مارسيلو جروهي"

9 أهداف فقط في 24 مباراة، بينما يتصدر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدافين بالمشاركة مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال برصيد 18 هدفاً.

بينما تراجعت نتائج التعاون في الجولات الخمس الأخيرة، إذ تعادل 3 مرات مقابل خسارتين، ليتراجع إلى المركز السادس.

وكانت مباراة الفريقين التي أقيمت شهر ديسمبر الماضي في جدة قد انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-صفر.