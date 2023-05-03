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آرسنال يضرب تشيلسي بثلاثية ويعود إلى صدارة البريميرليج

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فوزًا  مستحقا على نظيره فريق بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإمارات ضمن منافسات الاسبوع الـ34 من الدوري الانجليزي الممتاز.

 

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وتقدم آرسنال بالهدف الأول عن طريق مارتن أوديجارد في الدقيقة 18 من أحداث الشوط، ثم أضاف اوديجارد الهدف الثاني له وللمدفعجية في الدقيقة 31 ، وقبل نهاية الشوط سجل جابريل خيسوس الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 35.

 

وجاء هدف البلوز الوحيد عن طريق نوني مادويكي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

 

وبهذا الفوز يعود المدفعجية إلى صدارة جدول ترتيب برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه نادي مانشستر سيتي، فيما يتوقف فريق تشيلسي عند المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة. 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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