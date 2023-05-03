مران قوي لحراس مرمى الأهلي بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - خاض ثلاثي حراس مرمي الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل.

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وأدي ثلاثي حراس المرمى تدريبات استشفائية وبدنية قبل المران الفني، الذي اشتمل على العديد من الفقرات التدريبية المكثفة لتجهيز الجميع قبل خوض لقاء السوبر.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت

إلى الإمارات عصر اليوم في رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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