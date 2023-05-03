أرسنال يعود للصدارة مؤقتاً بفوز ثمين على تشلسي



عاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء بفوزه 3-1 على تشلسي، وذلك بفضل ثنائية مارتن أوديغارد، لكنه سينتظر بلا ريب هزيمة مانشستر سيتي الذي تنقصه مباراتان عن المتصدر.



وقد تقدم أرسنال 3-صفر في الشوط الأول عندما حصل القائد أوديغارد على مساحة كبيرة مرتين وسط دفاع تشلسي الضعيف، ليسجل في الدقيقتين 18 و31، وأضاف غابرييل جيسوس الهدف الثالث من مدى قريب قبل 11 دقيقة من الاستراحة.



ورفع فوز أرسنال الأول في 5 مباريات رصيده إلى 78 نقطة، بفارق نقطتين عن سيتي صاحب المركز الثاني الذي لديه فرصة لاستعادة الصدارة عندما يستضيف ويستهام الأربعاء.



وبعد الخسارة أمام سيتي 4-1، أجرى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال 3 تغييرات، منها أنه منح المهاجم لياندرو تروسار البداية بدلا من غابرييل مارتينيلي، وسيطر فريقه على المباراة أمام منافسه اللندني المتعثر منذ البداية مباشرة.



وكاد جرانيت تشاكا، الذي قدم تمريرتين حاسمتين في هدفي أوديغارد، أن يفتتح التسجيل بنفسه في الدقائق الأولى، لكن كيبا أريزابالاجا حارس تشلسي أنقذ الموقف، كما تصدى للعديد من المحاولات في الشوط الثاني.



ونجح تشلسي، الذي خسر للمرة السادسة في 6 مباريات بجميع المسابقات تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، على الأقل في تسجيل هدفه الثاني فقط في 8 مباريات، عندما سدد نوني مادويكي الكرة في مرمى آرون رامسديل في الدقيقة 65.



(رويترز)