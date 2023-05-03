شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر بطولة العالم للاسكواش على صدارة التصنيف العالمى؟.. فرصة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً الأربعاء منافسات بطولة العالم للاسكواش، المقرر إقامتها فى ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمي خلال الشهر الجاري.

ويتصدر البيروفي دييجو إلياس التصنيف العالمي لرجال الاسكواش لـ 3 أسابيع متتالية، فيما يحتل الإنجليزي محمد الشوربجي المركز الثاني، ومصطفى عسل فى المركز الثالث لغيابه عن المشاركة فى البطولات خلال الفترة الماضية، وعلى فرج في التصنيف الرابع بعد تتويجه ببطولة بريطانيا للاسكواش.

ومن المنتظر أن تؤثر بطولة العالم على التصنيف العالمي للاسكواش خلال مايو الجاري، حيث تدور معركة شرسة بين ثلاثي المقدمة، دييجو إلياس، الإنجليزي محمد الشوربجي، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي.

وأصبح دييجو إلياس أول لاعب من أمريكا الجنوبية يصبح رقم 1 في العالم بعد بطولة بريطانيا المفتوحة التي أقيمت الشهر الماضي وتوج بها علي فرج لاعب وادي دجلة، وبحلول نهاية بطولة العالم سيكون قد أمضى أربعة أسابيع في القمة، اعتمادًا على النتائج في شيكاغو، وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يتغير كل ذلك مع تحديث التصنيف يوم الاثنين، 15 مايو.

ويهدف الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميا حاليا، للوصول إلى صدارة التصنيف للمرة السادسة التي لتحقيق رقم قياسي، لينضم إلى بيتر نيكول وجريجوري جوتييه، ليكونا أول 3 لاعبين يحتلون صدارة التصنيف على مستوى العالم ست مرات.

من ناحية أخرى، تشهد بطولة العالم أول عودة لمصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بعد توقف دام ستة أشهر، وسيهدف لاعب القلعة الحمراء إلى العودة إلى الصدارة بعد عودة أول بطولة له.

يحتاج الشوربجي للفوز ببطولة العالم بشرط فشل دييجو إلياس في الوصول إلى نصف النهائي.

يحتاج عسل للفوز ببطولة العالم وفشل دييجو إلياس في الوصول للنهائي.

ـ يحتاج دييجو إلياس للفوز بالبطولة أو على الأقل الوصول إلى نهائي بطولة العالم.

ـ أيضاً في حالة وصل إلياس إلى نصف النهائي وفشل عسل في الفوز ببطولة العالم يظل إلياس في الصدارة.

وكذلك في حالة فشل الشوربجي وعسل في الفوز ببطولة العالم يظل البيروفي في الصدارة.