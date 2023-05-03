شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلى فى الإمارات استعدادا للسوبر.. كولر يحاضر اللاعبين وتدريب قوى للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، أول مران بالإمارات استعدادا للسوبر المصري، حيث تدرب الفريق على ملعب الكريكت الذي يبعد 15 دقيقة عن مقر إقامة الأهلي في أبو ظبي، استعدادا للسوبر المصري المقرر له الجمعه المقبل في الإمارات.

وبدأ مران الفريق بمحاضرة عقدها مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة مع اللاعبين، وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن أهمية التركيز في التدريبات والاستعداد الجيد لمباراة السوبر المصري، وخاض الفريق فقرة بدنية قوية، كما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى مرانا قوياً للحراس.

وكان كولر عقد محاضرة للفريق في فندق الإقامة بعد ساعات معدودة من وصول البعثة اليوم إلى أبو ظبي، لشرح بعض النقاط الفنية للاعبين، في إطار الاستعدادات لخوض كأس السوبر مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار أبو ظبي في الرابعة ظهر اليوم، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة، حيث غادرت القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم.