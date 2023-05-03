شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على كيب تاون الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على فريق كيب تاون الجنوب أفريقي 91/ 75 في ثالث مباريات تصفيات مجموعة النيل بدوري أبطال أفريقيا، التى أقيمت فى صالة حسن مصطفى.
جاءت نتائج الفترات الأربعة كالتالى:
الأهلي 30 / 20 كيب تاون فى الفترة الأولى
الأهلى 46/ 42 كيب تاون فى الفترة الثانية
الأهلى 74 / 58 كيب تاون فى الفترة الثالثة
الأهلى 91 / 75 كيب تاون فى الفترة الرابعة
ويتصدر النادى الأهلى ترتيب المجموعة بعدما حقق 3 انتصارات من أول 3 مباريات خاضها حتى الآن. وتضم مجموعة النادي الأهلي كلا من: (كيب تاون وبترو دى لواندا، وسلاك الغينى، وفيروفيارو الموزمبيقى وسيتى اويلرز).
وكان الأهلي قد فاز في مباراته الأولى على فريق فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74، وفي ثاني مباريات تصفيات مجموعة النيل بدوري أبطال أفريقيا على سيتي أويلرز بنتيجة 72-74.
قائمة سلة الأهلي في بطولة BAL 2023 تضم كلا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.
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