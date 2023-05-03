شكرا لقرائتكم خبر عن ارتجاج المخ سبب تغيير حسام حسن أمام غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى حسام حسن مهاجم نادى سموحة، من الآلام فى قدمه بعد خروجه من مواجهة فريقه أمام غزل المحلة، التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

وفضل طبيب سموحة إجراء أشعة على قدم حسام حسن فى أقرب مستشفى من ملعب المحلة، لتظهر الأشعة إصابة مهاجم سموحة بشرخ فى شظية القدم ليتم وضع قدمه فى جبيرة لحين العودة إلى الإسكندرية لتحديد موقفه ومدة غيابة عن الفريق. وخرج حسام حسن من المباراة بعد اصابته بارتجاج فى المخ بعد التحام هوائى مع مدافع غزل المحلة.

وفضل أحمد سامى مدرب سموحة، إخراج حسام حسن بعد الإصابة فى الرأس للاطمئنان عليه خوفا من حدوث أى شىء لمهاجم سموحة، وبعد خروجه استعاد حسام حسن تركيزه ووعيه بعدما أحس بعدم الاتزان، ومن المقرر أن يشارك فى تدريبات الفريق بشكل طبيعى.

وحقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على غزل المحلة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، هدف التقدم فى الدقيقة 18 بكعب القدم، وتم الرجوع لتقنية الفار قبل التأكد على صحة الهدف، وفى الدقيقة 85 سجل بواتينج الهدف الثانى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 34 فى المركز التاسع، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

وتجمد فريق المحلة فى المركز الـ 12 برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 8 مواجهات، تعادل فى 6 مواجهات، وخسر 13 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفا، وسكنت شباكه 39 هدفا.