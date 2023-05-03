شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم المحلة بهدفين دون رد فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على غزل المحلة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، هدف التقدم فى الدقيقة 18 بكعب القدم، وتم الرجوع لتقنية الفار قبل التأكد على صحة الهدف، وفى الدقيقة 85 سجل بواتينج الهدف الثانى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 34 فى المركز التاسع، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

وتجمد فريق المحلة فى المركز الـ 12 برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 8 مواجهات، تعادل فى 6 مواجهات، وخسر 13 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدف، وسكنت شباكه 39 هدف.

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: محمد جابر، إيهاب سمير، محمد بازوكا، معاذ الحناوى.

الوسط: كريم مصطفى، ، مصطفى العش، أحمد النادرى، جبريال أوروك.

الهجوم: عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

الدفاع: محمد سعيد، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى.

الوسط: مالك بعيوى، محمود حليمو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، صديق أوجولا.

الهجوم: حسام حسن.