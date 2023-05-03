شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الطيب ورفيق كابو يقودان هجوم إنبى أمام الداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق إنبي نظيره الداخلية على ملعب بتروسبورت، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة اليوم كما يلي:

رضا السيد في حراسة المرمى

الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، مروان داوود، أحمد كالوشا.

خط الوسط: محمد حمدي، أحمد صبيحة، أحمد العجوز

الهجوم: كريم الطيب، رفيق كابو، مودي ناصر.

ووصل فريق الداخلية للنقطة 25 فى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31 .

وفى المقابل، يحتل فريق إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.