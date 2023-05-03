شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء العديد من الاخبار منها كاف يُخطر الأهلي بمواجهة الترجي 13 و20 مايو في نصف نهائي دوري الأبطال

سموحة يهزم المحلة بهدفين دون رد فى الدورى.. فيديو

حقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على غزل المحلة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الأهلي يحدد ملعب مرانه الاول في الامارات استعدادا للسوبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكت الذي يبعد 15 دقيقة عن فندق إقامة البعثة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

رامى صبرى يعلن إجراءه عملية الرباط الصليبى ويوجه الشكر لـ فاركو

أجرى رامى صبرى لاعب نادى فاركو، جراحة الرباط الصليبى اليوم الثلاثاء، بأحد مستشفيات قطر تحت إشراف مجدى وهبة طبيب النادى.

كاف يُخطر الأهلي بمواجهة الترجي 13 و20 مايو في نصف نهائي دوري الأبطال

تلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أكد فيه الأخير أن مباراة الأحمر أمام الترجي بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستُقام يوم 13 مايو الجاري بعدما سبق وحدد الكاف أحد يومي 12 و13 مايو لمباراة الذهاب.

المنصورة يهزم المصرى بالسلوم 1/2 فى القسم الثانى.. والأوليمبى يفوز على الهلال

انتزع فريق المنصورة بقيادة ياسر الكنانى، فوزا قاتلا أمام المصرى بالسلوم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة السابعة مساء اليوم

يعقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا طارئا في السابعة مساء اليوم، لبحث موقف مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

بعثة الأهلى تصل فندق الإقامة في أبو ظبى وسط استقبال جماهيري

وصلت بعثة النادى الأهلى لفندق الإقامة بمدينة أبو ظبى وكان في استقبالها جماهير حاملة الأعلام الحمراء.