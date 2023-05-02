القنوات الناقلة لسوبر الكرة المصرية بين الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة يستضيف ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات ، مواجهة الأهلي ونظيره بيراميدز المقبلة على لقب بطولة كأس السوبر المحلي بالإمارات ، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل 5 مايو الجاري.

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ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية المصرية و قنوات أبو ظبي الرياضية الفضائية.

ويحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين حال انتهاء وقت اللقاء الأصلي بالتعادل ، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتوج باللقب حال استمرار التعادل.

الأهلي وبيراميدز ..

وأعلن اتحاد الكرة منذ قليل اعتذار الزمالك بصفة نهائية

عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر ، وموافقة بيراميدز على خوض اللقاء بصفته وصيفًا للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس مصر والتي توج الأهلي بلقبها عقب فوزه بثنائية لهدف.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن عقوبة موقعة على الزمالك وفقًا للائحة الجبلاية بحرمانه من المشاركة في السوبر لمدة عام ، مع غرامة مالية نصف مليون جنيه.

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