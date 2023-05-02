لجنة الكرة بالزمالك تدعم قرار الإدارة بشأن الانسحاب من السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمعت اليوم لجنة الكرة بنادي الزمالك وأعلنت اللجنة تضامنها ومساندتها لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في قراره الخاص برفض المشاركة في بطولة السوبر المصري حفاظا على حقوق النادي وكبريائه.

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شددت اللجنة على أن هذا القرار سيذكره التاريخ لأنه جاء لإعلاء القيم والمبادئ والأخلاق على أي مكاسب مادية قد يحققها النادي من المشاركة.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها العديد من الملفات الهامة الخاصة بقطاع كرة القدم في النادي وسبل تطوير البنية التحتية وقطاع الناشئين.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن رسميا اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر المصري يوم ٥ مايو الجاري في الإمارات بسبب محاباة اتحاد الكرة للطرف الأخر في المباراة وعدم تطبيق اللوائح والقوانين عليه وآخرها ما يتعلق بتعليق عقوبة اللاعب الهارب محمود عبدالمنعم كهربا وعدم تنفيذ قرار لجنة الانضباط بإيقافه ١٢ مباراة.

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