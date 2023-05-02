كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو​ في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو على لاعبيه ، وذلك في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة بمقر إقامة البعثة في الإمارات عقب الوصول إلى أبو ظبي اليوم.



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وقام كولر بشرح بعض النقاط الفنية للاعبيه والجمل التكتيكية، استعدادًا لملاقاة بيراميدز على لقب بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات ، والمقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووصلت بعثة الفريق الأول بالأهلي إلى مطار أبو ظبي في تمام الرابعة ظهر اليوم، بعد رحلة

طيران قاربت الـ 4 ساعات، بعد أن غادرت القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم.

الأهلي وبيراميدز ..

ويلاقي الأهلي نظيره بيراميدز على لقب بطولة كأس السوبر بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة لاعتراضه على بعض قرارات اتحاد الكرة.

ويخوض بيراميدز اللقاء بصفته وصيفًا لبطولة كأس مصر في نسختها الأخيرة التي توج الأهلي بلقبها بثنائية لهدف عقب مباراة ماراثونية امتدت إلى شوطين إضافيين .



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