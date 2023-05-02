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أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من "الليجا".

 

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ويبدأ المباراة بتشكيل مكون:

 

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ناتشو – ميليتاو – رودريجر – كارفخال

خط الوسط: سيبايوس – تشواميني – كروس

خط الهجوم: أسينسيو- ماريانو دياز – رودريجو.

 

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