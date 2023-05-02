أوباميانج وسترلينج على رأس تشكيل تشيلسي أمام اَرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد، عن تشكيل البلوز الرسمي أمام اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ومن المقرر أن تنطلق مواجهة البلوز أمام الجانرز في العاشرة من مساء اليوم على "الإمارات" معقل اَرسنال".

وكانت مواجهة الدور الاول بين الفريقان انتهت بتفوق اَرسنال بنتيجة 1-0، في المباراة التي شهدها ملعب "ستامفورد بريدج"

معقل تشيلسي.

تشكيل تشيلسي

حارس المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أزبلكويتا، تياجو سيلفا، فوفانا، تشيلويل.

الوسط: كانتي، كوفاسيتش، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: سترلينج، أوباميانج، مادويكي.

ويحتل تشيلسي الترتيب الـ 12 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يأتي اَرسنال وصيفًا بـ 75 نقطة.

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