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أوباميانج وسترلينج على رأس تشكيل تشيلسي أمام اَرسنال

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ بقيادة فرانك لامبارد، عن تشكيل البلوز الرسمي أمام اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر الممتاز.

 

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ومن المقرر أن تنطلق مواجهة البلوز أمام الجانرز في العاشرة من مساء اليوم على "الإمارات" معقل اَرسنال".

 

وكانت مواجهة الدور الاول بين الفريقان انتهت بتفوق اَرسنال بنتيجة 1-0، في المباراة التي شهدها ملعب "ستامفورد بريدج"

معقل تشيلسي.

 

تشكيل تشيلسي

حارس المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أزبلكويتا، تياجو سيلفا، فوفانا، تشيلويل.

الوسط: كانتي، كوفاسيتش، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: سترلينج، أوباميانج، مادويكي.

 

ويحتل تشيلسي الترتيب الـ 12 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يأتي اَرسنال وصيفًا بـ 75 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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