"هاترك" البركاوي يُهدي الرائد الفوز على الباطن في دوري "روشن"

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الرائد الفوز على نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري السعودي للأندية المحترفة "روشن".

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شهدت المباراة تألق لافت للنظر للاعب كريم البركاوي، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 17 من ضربة جزاء، و23، و28.

بينما جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق اللاعب أندريس روا في الدقيقة

39 من عمر الشوط الأول.

بهذه الفوز، يرتفع رصيد الرائد للنقطة 29 في المركز العاشر، بينما يحل الباطن في المركز الأخير بـ 15 نقطة.

وكان الجهاز الفني للرائد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

ترتيب الدوري السعودي "روشن"

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