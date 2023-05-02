شباب الأهلي يفوز على البنك بثنائية في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 من تحقيق انتصار مهم خارج ملعبه على نظيره البنك الأهلي بهدفين من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء لحساب منافسات الجولة ٣٣ من بطولة دوري الجمهورية.



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سجل يحيى أحمد الهدف الأول للفريق الأحمر ، بعد كرة مرتدة مسددًا بنجاح الكرة في المرمى، قبل أن يتمكن معتز محمد من تسجيل الهدف الثاني عبر رأسية جاءت عقب ركلة ركنية.



وخاض الأهلي المواجهة بكل من ..

​حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: معتز محمد - يوسف ثروت - إسلام عبد الله.

الوسط: فارس خالد - يوسف جمال - أحمد وحيد - محمد سامح.

الهجوم: عمرو خالد - يحيى أحمد - سيف الطيب..

ورفع الأهلي رصيده إلى ٧٧ نقطة، بعد تحقيق الفوز خلال ٢٤ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، مع تلقي خسارتين في مباراتين في الوقت الذي توج فيه باللقب قبل ختام فعاليات البطولة بسبع جولات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي مواليد 2005 من علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا عامًّا، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال البدنية.

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