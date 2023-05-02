شكرا لقرائتكم خبر الشباب يتطلع لتعويض خسارته في شباك الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بمدينة الرياض في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي اليوم عند الساعة التاسعة والنصف مواجهة الشباب ثالث ترتيب دوري روشن السعودي بـ50 نقطة مع ضيفه فريق الفتح الذي يحتل المركز الخامس بـ39 نقطة في جدول الدوري يسعى فريق الشباب لخطف النقاط الثلاث وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي شهدت أحداث دراماتيكية.

يدخل الشباب المواجهة باحثا عن الانتصار ومتأملا في أن يتعثر فريق الاتحاد متصدر الدوري في المواجهة التي تجمعه في مدينة بريدة أمام فريق التعاون ليتقلص الفارق إلى ستة نقاط.

وعلى الجانب الفني أنهى الإسباني فيسنتي مورينو مدرب فريق الشباب تحضيراته لمواجهة الفتح بأداء تدريبات لياقية وإجراء مناورة على ثلثي الملعب شارك فيها العائد من الإصابة البرازيلي كارلوس جونيور فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني كريستيان جوانكا في اللقاء بعد إصابته في الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد.

فيما يسعى أبناء النخيل إلى تأمين مقعدهم في المرتبة الخامسة وسط ملاحقة قوية من فريق التعاون والذي يفصلهما نقطتان في سلم الترتيب، ويأمل اليوناني جيورجوس دونيس إلى مواصلة العروض القوية وتحقيق النقاط الثلاث بعد سلسة من عدم الخسارة استمرت لثلاث جولات فيما يعقد أبناء الفتح الأمل على هداف الفريق الدولي فراس البريكان بـ12 هدفا بالإضافة لمراد باتنا في قيادة الفريق لتحقيق الانتصار.