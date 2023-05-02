ضمك يبحث عن فوزه الأول أمام الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة نظيره ضمك مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل الوحدة هذا اللقاء باحثا عن الانتصار والخروج بالنقاط الثلاث للابتعاد خطوة عن دائرة الخطر التي يفصله عنها 3 نقاط فقط خصوصا أن هذه المواجهة هي الأولى لفرسان مكة على أرضهم بعد وصولهم لنهائي كأس الملك بتغلبهم على النصر بهدف نظيف في الدور نصف النهائي.

ويسعى مدرب الفريق لويس سييرا للعودة لسكة الانتصارات والتي غابت عن الفريق خلال الجولات الـ6 الأخيرة في الدوري مما وضعهم في وضع صعب على مقربة من مراكز الهبوط.

ويعول النادي المكاوي على تاريخ المواجهات ضمن منافسات دوري المحترفين؛ حيث لم يسبق وأن خسر الوحدة أمام ضمك في المواجهات الـ5 التي جمعتهم فقد حققوا الانتصار في مناسبتين وحضر التعادل في آخر ثلاث مواجهات.

على الطرف الآخر يحط ضمك رحاله في مكة على أمل العودة بالنقاط الكاملة وتحقيق الفوز الأول لفارس الجنوب أمام فرسان مكة في منافسات دوري المحترفين كما أن الضيوف لم يتذوقوا طعم الانتصار في الجولات الثلاث الأخيرة في الدوري والتي كان آخرها الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الماضية.

قبل المواجهة

لم يستطع ضمك تحقيق أي انتصار أمام الوحدة ضمن مواجهات الفريقين خلال دوري المحترفين.

انتهت آخر ثلاث مواجهات جمعتهما في الدوري بالتعادل.

يبحث صاحب الأرض الوحدة عن الانتصار للهروب من الهبوط.

يحتل ضمك المركز الـ9 برصيد 29 نقطة.

يحتل الوحدة المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

لم يسجل الوحدة أي انتصار في آخر 6 جولات.

ضمك لم يفز في آخر 3 جولات.