شكرا لقرائتكم خبر أخضر اليد يستعد لبطولتي العالم للشباب والناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب (مواليد 2002) ومنتخب درجة الناشئين (مواليد 2004)، المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولتي العالم للشباب والناشئين، وذلك بإقامة معسكر داخلي مفتوح في المنطقة الشرقية يستمر حتى الـ16 من يونيو المقبل، ويتخلله خوض عدد من المواجهات الودية. ويتولى المدرب الإسباني خافير لوبيز مهمة الإشراف الفني على الأخضر. وضمت قائمة اللاعبين المختارة لدخول المعسكر 30 لاعبا وهم: جهاد أبوعلوة، حسين الصفواني، حسين فريج، أحمد آل سعيد، أحمد العبيدي، مهدي العباس، مهدي الأحمد، محمد آل ابراهيم، ميثم أبو سرير، قاسم آل تركي، جواد العباس، حسن الفضل، مهدي محمود، أيمن آل غزوي، حسين الدواغ، سجاد آل عبدالرزاق، علي آل محسن، أحمد الطويلب، مرتجى الخضراوي، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، عطية الله الحربي، سجاد الفردان، محمد القايد، عبدالله المرهون، سلمان المعيني، علي قريش، حسين مويس، أمجد بيضي، ومعاذ بيضي.

كانت هذه تفاصيل خبر أخضر اليد يستعد لبطولتي العالم للشباب والناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.