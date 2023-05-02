رسميا .. اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، إقامة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز رسميا مساء الجمعة المقبل .

وقال الكومي أن بيراميدز أعلن موافقته بشكل رسمي على خوض مباراة السوبر بعد اعتذار الزمالك وستقام المباراة في موعدها الجمعة المقبل .

وأصبح الزمالك مهددًا بتلقي عقوبات قوية نتيجة اعتذاره عن المشاركة في بطولة السوبر أمام الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

وتنص اللائحة المنظمة لبطولة السوبر بمعاقبة الفريق الذي لا يخوض البطولة بحرمانه من لعبها لمدة سنة بجانب تغريمه نصف مليون جنيه.

وأعلن مسئولو الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.