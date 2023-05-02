شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد ملعب مرانه الاول في الامارات استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكت الذي يبعد 15 دقيقة عن فندق إقامة البعثة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويؤدي الفريق مرانه اليوم، في إطار الاستعدادات لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري، مساء يوم الجمعة القادم، باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكانت بعثة الأهلي وصلت الإمارات في الرابعة عصر اليوم، بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة من مطار القاهرة وحتى مطار أبو ظبي.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فيديو مع اللاعبين في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بمقر إقامة البعثة في الإمارات.

وقرر كولر عقد محاضرة للفريق بعد ساعات معدودة من وصول بعثة الأهلي اليوم إلى أبو ظبي، لشرح بعض النقاط الفنية للاعبين، في إطار الاستعدادات لمواجهة الزمالك على كأس السوبر مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.