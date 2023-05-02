شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينهى الشوط الأول متقدمًا على المحلة بهدف حسام حسن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة غزل المحلة وسموحة، التى تجمعهما حاليًا على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وانتهى الشوط بتقدم سموحة بهدف دون رد سجله حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى فى الدقيقة 18 بكعب القدم، وتلم الرجوع لتقنية الفار قبل التأكد على صحة الهدف.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: محمد جابر، إيهاب سمير، محمد بازوكا، معاذ الحناوى

الوسط: كريم مصطفى، ، مصطفى العش، أحمد النادرى، جبريال أوروك

الهجوم: عبد الرحمن عاطف "أجويرو"

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمد سعيد، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى

الوسط: مالك بعيوى، محمود حليمو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، صديق أوجولا

الهجوم: حسام حسن

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

ويحتل المحلة المركز الـ 12 برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 8 مواجهات، تعادل فى 6 مواجهات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدف، وسكنت شباكه 37 هدف.