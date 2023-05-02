شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يحرس عرين سيراميكا أمام دكرنس بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا، استمرار عامر عامر في مركز حراسة المرمي خلال مباريات كأس مصر ، بعد تألقه مع الفريق في مباراة البنك الاهلي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة ، حيث نجح في التأهل بالفريق الي المباراة قبل النهائي بعد التصدي لركلات الجزاء أمام لاعبي البنك .

نجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بدور الـ8 من بطولة كأس الرابطة، ليواجه الفريق في النصف النهائي نظيره الاتحاد السكندري.

تلقى نادي سيراميكا إخطارًا من إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بموعد وملعب مواجهة الفريق أمام دكرنس في دور ال32 لبطولة كأس مصر، عن موسم 2022/2023.

وحددت إدارة المسابقات، يوم 7 مايو المقبل موعدًا للمباراة، على أن تقام بملعب ستاد القاهرة الدولي، التاسعة مساءً.

ويلتقي الفائز من لقاء سيراميكا ودكرنس، مع الفائز من مواجهة المقاولون العرب والحمام بمطروح، ضمن لقاءات دور الـ١٦ من البطولة.