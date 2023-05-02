شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يعلن إجراءه عملية الرباط الصليبى ويوجه الشكر لـ فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رامى صبرى لاعب نادى فاركو، جراحة الرباط الصليبى اليوم الثلاثاء، بأحد مستشفيات قطر تحت إشراف مجدى وهبة طبيب النادى.

ونشر رامى صبرى عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، صورة له بعد إجراء العملية معلقا عليها: "الحمدلله عملت العملية.

الشكر مش كفايه لنادي فاركو، النادي إللى أتولد كبير على الدعم إللى شوفته من ساعة الإصابة سواء دعم معنوى أو دعم مادي أو تحملهم للتكاليف وعبء مادي كبير عشان يضمن ليا الرعاية الطبية الأفضل في العالم على الفور ومن غير تفكير أو حسابات.. الشكر موصول لمستر عز ومستر جون أنهم لم يدخروا جهد أبدا في وقوفهم جمبي ودايما في ضهري، وحابب أشكر الجهاز الطبي والفني والاداري وأخواتي في الفريق واحد واحد لأن حقيقي المكان ده عيله مش مجرد فريق".

وأضاف: "حابب أشكر كل أصحابي وأصدقائى والناس اللى موجوده عندي على الحساب كل شخص سأل عليا حقيقي مش عارف اقولكم أى وشكرا جدا لدعائكم جميعا.. حقيقي نعمة كبيرة من ربنا وجودكم وجزاكم الله كل خير".

وأثبتت الأشعة التى خضع لها رامي صبري إصابته بقطع فى الرباط الصليبي بعد سقوطه قبل نهاية لقاء النادي الأهلي بثوانٍ قليلة، وقام مجدي وهبي طبيب الفريق بتشخيص الحالة بعد الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي الذى أكد إصابته بالصليبي.

وحرص نجوم نادى فاركو على دعم زميلهم رامى صبرى بالوقوف بجواره بعد صدمة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، عن طريق الاتصالات الهاتفية التى توالت على اللاعب للشد من أزره ومطالبته بالعودة سريعاً للملاعب.