الإسماعيلى يكرم أبطال الغوص والإنقاذ بعد حصولهم على 12 ميدالية

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القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، أبطال فريق الغوص والإنقاذ بالنادى بعد حصولهم على 12 ميدالية ببطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق للغوص والإنقاذ. وحصل أبطال الإسماعيلى على 12 ميدالية وهم: هالة صدقى 4 ميداليات بواقع 2 ذهبية و2 فضية، ومصطفى غريب شيكا على 3 ميداليات منهما 2 ذهبية و1فضية، ومصطفى مبارك على 2 فضية، وجنة إكرامى سيد على 2 فضية، وعمر خالد محسن نال ميدالية فضية. ويقود الفريق فنيا محمد حسين مدير فنى فريق الإنقاذ ومحمود قرنه مدير فنى السباحة واللواء محمد مسلم رئيس قطاع الألعاب المائية بالنادى الإسماعيلى. وسوف يشارك لاعبو ولاعبات الإسماعيلى مع المنتخب القومى ببطولة أفريقيا التى ستقام فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا. وكان التكريم بحضور الدكتورة هناء شبيب عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على النشاط الرياضى والكابتن إسماعيل حفنى عضو مجلس الإدارة ومحمود اليسقى المدير التنفيذي.

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