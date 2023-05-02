شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعلن تأخير مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس الطائرة للبث التليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو إتحاد الكرة الطائرة عن تأخير مواجهة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، أمام نظيره الزمالك لتقام فى تمام التاسعة و النصف بدلا من الثامنة فى إطار ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر " زويل "، للبث التليفزيونى .

أقيمت المباراة الأولى فى البلاى أوف أمس الاثنين وشهدت فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، وتحدد يوم 4 مايو للمواجهة الفاصلة فى حالة التعادل.



تغيير موعد الطائرة

ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى والزمالك بالفوز على الصيد، حيث يتنافس دجلة والصيد على المركزين الثالث و الرابع.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائى عقب الفوز على نظيره سبورتنج فى دور الثمانية، بينما تأهل الأهلى عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادى دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب الدورى الممتاز بالفوزعلى الزمالك بنتيجة 3/1 فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

أقيمت هذه المباراة الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثانى جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023 بعد فوز الزمالك فى المواجهة الأولى .