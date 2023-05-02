شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مستشفى الأهلى قبل مباراة السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في مباراة السوبر المحلى، والتي تجمعهما باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبي، حيث يخوض الأهلي السوبر المصري باعتباره بطل كأس مصر فى نسخته الأخيرة، بينما يخوض الزمالك السوبر باعتباره بطل الدوري فى آخر نسخة.

ونلقى الضوء في السطور التالية على تطورات إصابات لاعبى الاهلى قبل هذه المباراة المرتقبة..

س: لماذا يشارك الأهلى والزمالك فى السوبر؟ج: يشارك الأهلى فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك الزمالك باعتباره بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

س: ماموقف المصابين في الاهلى من مباراة السوبر؟

ج: يغيب أكرم توفيق وكريم فؤاد ورامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد الضاوى ورأفت خليل عن الاهلى في مباراة السوبر بسبب الإصابة فيما تأكدت جاهزية ياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد شريف للمباراة.

س: كم مرة أقيمت مباراة السوبر المحلى؟

ج: أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

س: من هو بطل النسخة الأخيرة من كأس السوبر؟

ج: يحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

س: ماهو موعد مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

س: كم مرة أقيمت مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد؟

ج: هذه المرة الثالثة التى تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادى الزمالك بركلات الترجيح.

س: وما هى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.