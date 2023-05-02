سعيد العويران يكشف نقطة ضعف أحمد حجازي (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم أحمد حجازي بمجهود كبير مع نادي الاتحاد في السنوات الأخيره، لكن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه اللاعب هو التمركز الخاطئ في منطقة الدفاع، ففي بعض الأوقات يتحرك بطريقة خاطئة وبدون إدراك يجد نفسه داخل منطقة الجزاء مع المهاجم "واحد لواحد"، وحينها سيكون الخطأ مضاعف وبهدف للفريق المنافس.

أشار العويران إلى اللياقة البدنية القوية التي يتمتع بها الدولي المصري وقدرته الكبيره على لعب الكرة بالرأس، والبنيان القوي الذي يميزه ويفضله على الكثير من المدافعين ويعطيه القوة للسيطرة على المهاجم.

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تابع العويران أنه بالرغم من قوة حجازي وسيطرته على منطقة الـ18 لكنه يحتاج لمزيد من الصلابة أمام المنافسين حتى لا يقع في مثل تلك الأخطاء التي وقع فيها سابقًا.

نصيحه سعيد العويران لأحمد حجازي

وعلى أحمد حجازي التعاون والتفاهم أكثر مع أحمد شراحيلي لينجح في تقوية دفاع الاتحاد، ففي بعض الأوقات يتسرع المصري في

الحكم على المهاجم والتي تؤدي به لموقف محرج أو هدف في فريقه.

أشار العويران لهدف الهلال في مرمى الاتحاد والذي سجله حجازي عن طريق الخطأ في مرماه ليؤكد أن "الغلطة بفوره" على اللاعب خاصة وأنه يشغل مركز حساس، وعليه الالتزام أكثر حتى لا يقع في مثل تلك الأخطاء مستقبلًا، وعند الجمهور "ما في ارحميني" على المدافع.

أهم ميزات أحمد حجازي

يتميز أحمد حجازي بالتمركز في منطقة وسط الملعب ويمكنه اللاعب كلاعب وسط ويذكرني بلاعب الزمالك السابق أشرف قاسم، حيث يمكنه اللعب كلاعب وسط أيضًا بجانب قلب الدفاع

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