العويران: مستوى اللاعب المصري ضعيف وهذا أفضل لاعب شاهدته (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث النجم السعودي سعيد العويران أسطورة نادي الشباب الأسبق عن مستوى اللاعب المصري مؤخرًا، وما هي الموهبة الأفضل التي شاهدها منذ سنوات في الدوري الممتاز المصري.

اللاعب المصري ضعيف فنيًا

قال العويران في تصريح خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية أن مستوى اللاعب المصري ضعيف في الفترة الأخيرة، ما عدا القليل من الأسماء.

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أكد العويران أن اللاعب المصري في السنوات الأخيرة أصبح قليل فنيًا داخل الملعب، مشددًا على ذلك بعد هبوط

المعدل البدني للاعبين.

نجم الأهلي أفضل لاعب بالدوري المصري

تابع الأسطورة السعوديه حديثه عن الكرة المصريه مؤخرًا ليؤكد أن أفضل لاعب شاهده هو علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي بسبب ما يمتلكه من قدم يسرى رائعة وفنيات كبيرة داخل الملعب بالتحديد على المستوى الهجومي والعمل الجماعي.

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