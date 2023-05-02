اجتماع طارئ لـ اتحاد الكرة لبحث موقف مباراة السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعًا طارئًا في السابعة والنصف من مساء اليوم، لبحث موقف مباراة السوبر المصري بين القطبين الزمالك والأهلي.

القنصل المصري ووفد مجلس أبو ظبي الرياضي في استقبال بعثة الأهلي بالمطار

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السوبر بين القطبين الجمعة المقبل، في المباراة التي يشهدها ستاد محمد بن زايد ملعب الجزيرة.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر الاعتذار عن خوض مواجهة السوبر بسبب عدم إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا،

بعد الهتافات التي قام بها اللاعب خلال مواجهة القمة الماضية بين القطبين.

في سياق متصل، يبحث اتحاد الكرة معرفة موقف بيراميدز من المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي بعد اعتذار الفارس الأبيض، وحال اعتذر السماوي عن خوض اللقاء، فإنه سيختار فريق من طلائع الجيش وفيوتشر.

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