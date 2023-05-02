بنزيمة ومودريتش خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسييداد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن ريال مدريد قائمته لمواجهة ريال سوسييداد اليوم الثلاثاء في الجولة 33 من الدوري الإسباني والتي خلت من الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيمة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الكرواتي في مباراة مانشستر سيتي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، بسبب إصابته على مستوى فخذه اليسرى.

وكذلك عن نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أوساسونا السبت المقبل.

وحسب وسائل إعلام محلية، من المرجح أن يكون غياب بنزيمة عائد إلى قرار مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي اعتماد المداورة قبيل مواجهته أوساسونا في نهائي الكأس المحلية السبت على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

ويمر بنزيمة بفترة تهديفية رائعة، اذ سجل "هاتريك" ثلاث مرات في نيسان/أبريل، آخرها في الفوز على ألميريا 4-2، كما يُطارد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، متصدر ترتيب الهدافين (19 هدفاً)، حيث يتأخر عنه بفارق هدفين، علماً ان الفرنسي لعب 7 مباريات أقل.

في سن الـ 35 عاماً، يعاني الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بدنياً اذ تعرض لعدة اصابات ابعدته عن الملاعب خلال 14 مباراة هذا الموسم، وفي أكبر معدل له مذ أن استهل مسيرته الاحترافية (غاب عن 13 مباراة في موسم 2017-2018 بسبب اصابة في أوتار ركبته).

وانضمّ بنزيمة ولوكا إلى لائحة الغائبين عن صفوف الميرينغي في رحلته إلى الإقليم الباسكي، على غرار النمسوي دافيد ألابا والفرنسي فيرلان مندي المصابين، والبرازيلي فينيسيوس جونيور للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء (10 في الدوري هذا الموسم).

(بي ان سبورت)

