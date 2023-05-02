بعد انسحاب الزمالك.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة 5 مايو المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري للموسم الماضي 2021-2022.

يشارك النادي الأهلي في السوبر بصفته بطل كأس مصر، فيما يشارك بيراميدز وصيف الدوري بدلا من الزمالك الذي اعتذر عن المشاركة في البطولة لخلافات مع اتحاد الكرة.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، الحكم الدولي المصري محمود البنا، لإدارة المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصرى

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر المصري على قناة أون تايم سبورت وقناة أبوظبي الرياضية.