شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات الزمالك في كأس مصر 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لاستعادة لقب كأس مصر نسخة العام الجاري إلى خزائن القلعة البيضاء.



وأوقعت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة بروكسي بمواجهة سهلة نسبية للفارس الأبيض.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2022-2023 خلال الفترة من 6 مايو حتى 12 من نفس الشهر.



من جانبه أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الكشف باقي المواعيد للمسابقة المحلية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في دور الـ32 منافسه بروكسي، وفي حال فوزه بهذه المباراة سيلتقي مع الفائز من مباراة فاركو مع الاتصالات بدور الـ 16.

وفي دور الثمانية حال فوز الزمالك سيلتقي الفائز من مواجهتي سيراميكا ضد دكرنس مع الفائز من مباراة المقاولون ضد الحمام المطروحي.

وبشأن الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، حال تأهل الزمالك سيلتقي الفائز من مباريات الجيش ضد الشرقية الزقازيق والبنك الأهلي مع شبان قنا، والاتحاد السكندري مع السكة الحديد، وبيراميدز مع راية بالترتيب.