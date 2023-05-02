كهربا ليس السبب الوحيد.. لماذا انسحب الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

جاء قرار نادي الزمالك بالانسحاب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي ليمثل مفاجأة مدوية لجماهير كرة القدم في مصر.

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك، بصفته حامل لقب الدوري المصري موسم 2021-2022، مع غريمه التقليدي الأهلي، بطل كأس مصر عن نفس الموسم، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو، في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في كأس السوبر المصري.

وفي وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، في فيديو نشره عبر قناته بموقع "يوتيوب"، أن النادي الأبيض لن يشارك في مباراة كأس السوبر المصري ضد الأهلي.

لماذا انسحب الزمالك؟

وجاء قرار انسحاب الزمالك بعد دقائق من قرار لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل البت في الاستئناف الذي قدمه الأهلي على إيقاف لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا" لمدة 12 مباراة، لتتأكد مشاركته في مباراة السوبر.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري بسبب مجموعة من القرارات التي وصفها بـ"المتعنتة والمستفزة" من قبل اتحاد الكرة، وليس بسبب كهربا فقط.

أزمة الصفقات

تحدث مرتضى عن أزمة عدم قيد الزمالك للصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واضعا إياها كسبب أول لعدم المشاركة في مباراة السوبر، "كون النادي حُرم من مجهودات لاعبيه الجدد"، وفقا لتعبيره.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، علّق الاتحاد المصري لكرة القدم قيد صفقات الزمالك بسبب عدم قيام النادي بجدولة مستحقاته المتأخرة، قبل أن يتم قيدهم بعد نحو 3 أسابيع من نهاية فترة الانتقالات.

محمود كهربا

وتحدث مرتضى عن أزمة إيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، واصفا مشاركته في مباراة السوبر المصري بالأمر "غير المقبول".

وفي بيان رسمي أرسله لاتحاد الكرة، استفسر الزمالك عن موقف كهربا من المشاركة في كأس السوبر المصري.

وطالب الزمالك بتفعيل عقوبة الإيقاف 12 مباراة، والتي كانت قد اتخذتها لجنة الانضباط ضد اللاعب، قبل أن يتم إيقافها من لجنة الاستئناف، في أعقاب تقدم "المارد الأحمر" بتظلم.

وربط الزمالك موقفه من مباراة السوبر بالرد على خطابه بشأن موقف كهربا، كي يحدد على أساسه موقفه من المشاركة في البطولة، ومن ثم قرر الانسحاب بعدما تبين له صحة مشاركة اللاعب.

حكم مباراة السوبر المصري

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن الزمالك ينوي عدم خوض كأس السوبر المصري ضد الأهلي، بسبب إسناد إدارة اللقاء التحكيمية للمصري محمود البنا.

وأفادت وسائل إعلامية بأن تعيين "البنا" لإدارة ديربي القاهرة قد يقود الزمالك لعدم خوض المباراة، لرغبة النادي الأبيض في إدارة حكم أجنبي للقاء.

وفي تصريحاته الأخيرة، اعتبر رئيس الزمالك المعزول أن الغرض من إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري "هو مساعدة الأهلي على الفوز بالسوبر"، وفقا لتعبيره.