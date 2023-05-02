شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بسيراميكا لدراسة البنك الأهلى قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق البنك الأهلي وآخرها مواجهة سيراميكا في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما قبل أن يفوز سيراميكا بنتيحة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء بابت فاسيليو، قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون والبنك الأهلي في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، قد انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام نادي الزمالك بهدفين لمثلهما لينتزع ذئاب الجبل نقكة ثمينة من الفريق الأبيض.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

ويخوض فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، 3 مواجهات قوية في شهر مايو الجاري، تبدأ بمواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي في الرابع من مايو، ثم مواجهة حرس الحدود يوم 17 مايو، وفي الثاني والعشرين من نفس الشهر يلتقي فريق المقاولون مع طلائع الجيش.