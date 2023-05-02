شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارلوس أوسوريو يعقد جلسة مع اللاعبين ويقسم التدريب لجزأين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للفترة المقبلة.

وطالب “أوسوريو” من اللاعبين مواصلة التدريب بقوة استعدادا لما هو قادم في مشوار الفريق.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية لتنفيذها خلال مران اليوم، بجانب تصحيح بعض المواقف الفنية التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

وخصص أوسوريو، برنامجا بدنيا وتأهيليا للاعبين على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم ، وقسم الجهاز الفني الحصة التدريبية إلى جزئين، تضمن الجزء الأول تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل، وذلك تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو على متابعة الحصة التدريبية للاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية استعدادا للفترة القادمة.