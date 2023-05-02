تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا.. ليفاندوفسكي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني تشافي هيرنانديز على تشكيل برشلونة الأساسي الذي سيخوض مواجهة أوساسونا مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في تمام الساعة 8:10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 6:30 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

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وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، أروخو، كريستنسن، بالدي.

الوسط: بيدري، بوسكيتس، فرينكي دي

يونج.

الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جافي.

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز رافعًا شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري هذا الموسم.

ويتربع برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد أقرب منافسيه، بينما ويحتل فريق أوساسونا المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

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