تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسييداد اليوم .. بنزيما في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيل ريال مدريد الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد ريال سوسييداد لحساب الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا ".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 12 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة سوسييداد :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ناتشو.

الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، سيبايوس.

الهجوم: ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، رودريجو.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، حصد الملكي نقاطه من 21 فوز و5 تعادلات بينما خسر 6 لقاءات.

بينما يخوض فريق ريال سوسييداد المباراة محتلا المركز الرابع بجدول الليجا برصيد 58 نقطة حصدها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 17 مواجهة وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

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