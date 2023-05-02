ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة كأس مصر موسم 2022-2023 التي أقيمت بالأمس عن مواجهة تجمع بين الأهلي ومنتخب السويس في دور الـ 32 من المسابقة العريقة.

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي ومنتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب ارتباط فريق القلعة الحمراء بمواجهة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويواجه الأهلي نظيره منتخب السويس للمرة الأولى منذ 23 عامًا إذ أقيمت المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين يوم 22 يونيو لعام 2000 في إطار الجولة 24 من مباريات الدوري المصري لموسم 1999-2000 وانتهت المواجهة وقتها بالتعادل السلبي.



وأقيمت المواجهة الأولى بين الفريقين في موسم 1978-1979 وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري.



تاريخ مواجهات الأهلي ومنتخب السويس



ولم يعرف الأهلي الخسارة في تاريخ مواجهاته أمام منتخب السويس بعدما حقق الفوز في 17 مباراة بينما تعادل في 6 مباريات.

وقد نجح في تسجيل 33 هدفًا بشباك منافسه بينما استقبل 5 أهداف فقط في 23 مباراة ضد منتخب السويس.



ولم يسبق للفريقين مواجهة بعضهما البعض في مسابقة كأس مصر فقد أقيمت جميع المواجهات بينهما في مسابقة الدوري المصري.



ويعد النجم الغاني المعتزل فيليكس أحمد هو هداف لقاءات لقاءات الأهلي ومنتخب السويس برصيد 5 أهداف ويأتي خلفه حسام حسن برصيد 4 أهداف.

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