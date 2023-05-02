المحلة يلتقي سموحة وإنبي في مواجهة الداخلية بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء، مباراتين في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي غزل المحلة أمام سموحة، فيما يواجه إنبي نظيره الداخلية.

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ويستضيف استاد غزل المحلة، مباراة سموحة والمحلة مساء اليوم الثلاثاء، في السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

فيما يتلقي إنبي أمام الداخلية في الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة

العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات على استاد بتروسبورت.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 31 نقطة، فيما يقع غزل المحلة بالمركز الثاني عشر بتوقيت 30 نقطة، فيما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد بـ32 نقطة، بينما يقع الداخلية بالمركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.