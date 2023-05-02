موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على ريال سوسييداد في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنويتا لحساب الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا " مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو.

وتشكل مباراة اليوم أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يبحث الفريق الملكي عن الحفاظ على موقعه في المركز الثاني بجدول الدوري بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري بشكل كبير واقتراب الباسا من لقب الليجا.

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موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد والقناة الناقلة:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 12 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي

عصام الشوالي.

موقف الفريقين قبل المباراة :

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، حصد الملكي نقاطه من 21 فوز و5 تعادلات بينما خسر 6 لقاءات.

بينما يخوض فريق ريال سوسييداد المباراة محتلا المركز الرابع بجدول الليجا برصيد 58 نقطة حصدها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 17 مواجهة وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

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